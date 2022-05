Lontano dagli occhi, ma mai lontano dal cuore. Radja Nainggolan non dimentica gli ex compagni e l'ex squadra: il belga non rinuncia a vedere la finale di Coppa Italia, vinta dall'Inter ai danni della Juventus e omaggia l'ex 'mate' Ivan Perisic. "Olallà che qualità" commenta il Ninja al gol di Ivan Perisic valido per il 2-4 nella storia Instagram pubblicata sul suo profilo in cui tagga il 14 interista, dove aggiunge anche le sue "felicitazioni" alla squadra di Simone Inzaghi.