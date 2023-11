L'ex allenatore di Napoli, Bari e Messina Bortolo Mutti è convinto che con Walter Mazzarri il Napoli può rimettere la barra dritta nella corsa per lo Scudetto. Queste le sue parole per Kiss Kiss Napoli: "Mazzarri è la persona giusta per riequilibrare una certa situazione. E’ un allenatore esperto, conosce bene l’ambiente, è ben voluto, ha esperienze importanti, ma è chiaro che anche la squadra deve dare una riposta importante. Corsa Scudetto? L’Inter ha una grande chance perchè il Napoli s’è smarrito in questo avvio di stagione, la Juve è ancora un’incognita e non ha i valori dell’Inter.

Il Napoli ha un potenziale offensivo incredibile e può innescare una serie di vittorie che potrebbero riportare equilibrio. Se il Napoli si ritrova può essere l’antagonista dell’Inter".