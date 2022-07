"Argentina favorita? Lo è sempre nei Mondiali". Inizia così, con molta convinzione, l'intervista del portiere dell'Atalanta Juan Musso ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo Messi e giocatori di alta qualità. Si va al Mondiale per cercare di vincere".

Dybala? "Non so com'è la sua situazione, non lo sento da un po' di tempo, ma sicuramente troverà una squadra adatta alle sue qualità".