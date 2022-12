José Mourinho come successore di Fernando Santos sulla panchina del Portogallo è un'idea che stuzzica Maniche, ex centrocampista del Porto che proprio con lo Special One si laureò campione d'Europa nel 2004: "Ha perfettamente senso per tutto quello che ha già conquistato e sta conquistando in carriera - le sue parole a Rádio Renascença -. È stato nei migliori club del mondo, ha vinto titoli ovunque e gli manca solo la nazionale.