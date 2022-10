Disfatta europea per la Roma di José Mourinho che, in conferenza stampa risponde anche a proposito di Abraham , tornando anche sulla mancata titolarità dell'ex Chelsea con l'Inter lo scorso sabato. "Quando prendiamo un gol, sbagliamo tutti insieme. Non pensiamo alle individualità, dobbiamo fare delle valutazioni di squadra - ha esordito -. Sull'1-2 Matic è andato troppo alto a pressare e Spinazzola non ha accompagnato. Loro hanno trovato spazio, così sono arrivati il cross e il gol. Abbiamo sbagliato tutti, ci sta".

Perché Abraham e non Belotti dal 1'?

"Ho sempre pensato di far giocare lui. Se un calciatore vive un momento con minore fiducia, non posso mettergli una croce sopra e non farlo più giocare. A San Siro è stato in panchina e io ho sempre pensato che fosse nelle condizioni per giocare questa partita".