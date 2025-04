Ospite della presentazione del 57esimo Giro della Campania e dell’Evento Caserta Race, l'asso del ciclismo degli anni '70 e '80 Francesco Moser, grande tifoso interista, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dicendo la sua anche sulla lotta Scudetto: "Siamo vicini alla resa dei conti, sono stato anche al ritiro del Napoli questa estate su in Trentino e ci vado ogni volta che posso. Ma io sono interista quindi tiferò per la mia squadra, ora sono pari e vedremo come andrà anche perché il calcio è sempre imprevedibile. Mancano ancora poche giornate, sarà una vera e propria volata finale. Da interista ovviamente spero che vinca l’Inter“.

Con lui, parla alla stessa emittente anche Gianni Bugno, vincitore di un Giro d'Italia e di due Mondiali ad inizio anni '90. Anche lui sostenitore nerazzurro ma decisamente più cauto nelle dichiarazioni: "Vinca il migliore e che vinca anche la sportività".