Francesco Moriero è da qualche mese il commissario tecnico delle Maldive. In una lunga intervista a Tuttomercatoweb racconta del suo passato da calciatore e non dimentica i momenti in nerazzurro. "Mi sento soddisfatto della mia carriera, partita a Lecce che è la squadra della mia città. Ho avuto esperienze stupende a Cagliari, dove sono arrivato fino alle semifinali di Coppa UEFA. Poi la Roma e l'Inter. Un po' meno nel Napoli a seguito di un infortunio abbastanza grave al ginocchio. Circa il Milan avevo firmato, ma poi avevano l'opportunità di prendere André Cruz e diede una lista all'Inter di contropartite. Gigi Simoni, che avevo incontrato tante volte da avversario e forse perché faceva il mio stesso ruolo decise di scegliere me. Da lì è nata la mia storia con l'Inter e sono orgoglioso di aver vestito quella maglia. La seguo sempre con affetto, anche se io poi amo il Lecce prima di tutto e poi tutte le altre squadre in cui ho giocato".