Pur rinfrancato dalla cura Mazzarri, il Napoli resta inferiore all'Inter, secondo Francesco Moriero, grande doppio ex della sfida del Maradona: "Credo che l’Inter sia la squadra più forte, in più avrà alcuni giocatori più freschi: alla fine la spunterà la squadra di Inzaghi", la previsione fatta ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dall'ex Sciuscià. Che, comunque, crede nella risalita degli azzurri dopo i mesi complicati con Rudi Garcia in panchina: "A Bergamo ho visto un Napoli differente rispetto a prima, anche contro il Real Madrid ha giocato una buona partita. Per me può riprendersi, nonostante un calendario difficile. Quando cambi l’allenatore finiscono gli alibi.

Il giocatore deve dare ancora di più. È un inizio, il Napoli deve stare nelle prime quattro. Con Mazzarri ha iniziato bene".