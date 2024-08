"Sulla carta non c’è storia. Il Lecce in questo momento non è al completo, anche se non mi ha fatto una brutta impressione contro l’Atalanta, al di là della sconfitta”. Francesco Moriero presenta così Inter-Lecce dalle pagine di Tuttomercatoweb.com.

“Tante squadre che devono salvarsi si sono rinforzate. Ma il Lecce mi sembra comunque in grado di competere per la salvezza - dice - Inter in pole per lo Scudetto? Secondo me si. E' la più forte ed è ancora favorita. Poi c’è la Juve che sta facendo e farà bene”.