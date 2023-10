Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: "Valentin Carboni sta bene, è rientrato da 3 settimane e si sta allenando benissimo e si merita un suo spazio. Anche Machin lo vedo pimpante, e in generale abbiamo tante possibilità nella trequarti. Contro la Roma chiaramente proveremo a mettere in campo la miglior formazione possibile".

Che idea si è fatto Palladino del caso scommesse?

"E' un argomento molto delicato. Io credo vada fatta chiarezza, le regole sono regole. Chi scommette è giusto che paghi. E' anche vero che dietro i calciatori ci sono gli uomini e vanno aiutati intervenendo senza puntare il dito, I miei ragazzi sono straordinari, vanno anche al di là del calcio. Sono fiero di poter allenare grandi uomini".