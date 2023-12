E' iniziata questa mattina la vendita libera dei biglietti per Monza-Inter, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno in programma sabato 13 gennaio all'U-Power Stadium. Per il settore ospiti, il prezzo dei tagliandi è di 40 euro commissioni escluse. Ulteriori informazioni sulla vendita saranno comunicate prossimamente, riporta il club brianzolo.