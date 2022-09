Monza avanti al 45esimo al Via del Mare. La formazione di Giovanni Stroppa è andata al riposo in vantaggio per 1-0 sul Lecce grazie ad una perla di Stefano Sensi, che grazie a uno splendido calcio di punizione ha trovato la sua prima gioia con la maglia biancorossa. Contro lo stesso avversario, guarda caso, con il quale segnò la sua prima rete della sua tormentata esperienza all'Inter.