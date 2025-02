Salvatore Bocchetti approva i nuovi arrivati in casa Monza, tra i quali spicca anche l'interista Tomas Palacios. Il tecnico dei brianzoli ha ribadito il concetto nella conferenza stampa pre-Lazio: "Non è mai semplice vivere una situazione del genere ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Sono molto contento di chi è arrivato, perché sono calciatori che hanno portato entusiasmo. La squadra sostanzialmente la vedo sempre con tanta fame e cattiveria. Anche col Verona ho visto un Monza con il giusto atteggiamento. La squadra ci crede ancora".

Poi un passaggio anche sull'ex nerazzurro Keita Balde, in questi giorni 'in prova' in Brianza: "Keita Balde è arrivato da qualche giorno e si allenerà con noi. Fino a questo momento devo dire che l'ho visto bene. Per come si comporta sembra che sia con noi da tanto tempo. Lo valuteremo in queste settimane".