Partendo dal presupporto che, in linea con la stagione precedente, il monte ingaggi di tutti i calciatori della Serie A è di 1,06 miliardi di euro lordi, Calcio e Finanza ha stilato la classifica dei costi che i singoli club debbono sostenere per le rispettive rose. Solo per tre su 20 il monte ingaggi lordo supera i 100 milioni di euro. Si tratta dei campioni d’Italia dell’Inter, che guidano la classifica con stipendi lordi aggregati per 141,7 milioni di euro, davanti alla Juventus (111,7 milioni di euro) e al Milan (104,3 milioni). Fuori dal podio la Roma con 89,9 milioni, seguita dal Napoli (82,9 milioni).

A seguire la classifica dei monte ingaggi di Serie A:

1) Inter – 141,7 milioni di euro

2) Juventus – 111,7 milioni di euro

3) Milan – 104,3 milioni di euro

4) Roma – 89,9 milioni di euro

5) Napoli – 82,9 milioni di euro

6) Lazio – 68,2 milioni di euro

7) Fiorentina – 61,6 milioni di euro

8) Atalanta – 59,2 milioni di euro

9) Torino – 46,1 milioni di euro

10) Como – 38,1 milioni di euro

11) Bologna – 36,1 milioni di euro

12) Monza – 35 milioni di euro

13) Genoa – 31,3 milioni di euro

14) Udinese – 28,2 milioni di euro

15) Parma – 25,2 milioni di euro

16) Cagliari – 24,1 milioni di euro

17) Lecce – 21,5 milioni di euro

18) Empoli – 20,4 milioni di euro

19) Venezia – 19,4 milioni di euro

20) Hellas Verona – 18 milioni di euro