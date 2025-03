La CONCACAF, la Federcalcio del Nord e del Centro America, ha espresso la propria solidarietà al Leon, il club che di recente è stato estromesso dal Mondiale per Club per decisione della FIFA. E lo fa per bocca del suo presidente, Víctor Montagliani, che ha sottolineato che rispetteranno comunque il processo avviato dalla federazione intercontinentale: "È un processo legale, il Grupo Pachuca ha la possibilità di rivolgersi al TAS, non so cosa succederà, rispetteremo il processo legale. Come presidente della CONCACAF, sostengo il León perché hanno vinto la Champions League sul campo. Speriamo che alla fine siano al Mondiale per club", le sue parole all'emittente messicana TUDN.

Parole che hanno però scatenato la reazione veemente del club del Costa Rica della Liga Deportiva Alajuelense, la squadra che per prima ha contestato la presenza del Leon alla competizione. In una dura nota, la società rossonera ha sottolineato quelle che a loro dire sono state dichiarazioni inopportune da parte di Montagliani: "In queste dichiarazioni, il signor Montagliani ha espresso il suo esplicito sostegno al Club León, istituzione attualmente esclusa dalla FIFA a causa di violazioni delle norme di integrità relative alla multiproprietà, e ha espresso il suo desiderio che il club venga reintegrato nel torneo, ignorando il processo legale in corso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), avviato dalla nostra istituzione. Sia la Liga Deportiva Alajuelense che il Club León fanno parte della CONCACAF. Pertanto, le dichiarazioni del presidente della Confederazione costituiscono una grave trasgressione del dovere di neutralità, del principio di imparzialità e della lealtà istituzionale che dovrebbe governare le azioni di qualsiasi autorità sportiva internazionale".