Il Mondiale sarà orfano per la seconda edizione consecutiva dell'Italia, che in questa pausa dei campionati sarà impegnata in due amichevoli con Albania e Austria. Per l'occasione, Roberto Mancini, alla 50esima panchina come Lippi e Prandelli, ha rilasciato le sue considerazioni ai canali della FIGC: "Mi fa piacere raggiungere sia Marcello, un grande allenenatore, che Cesare; speriamo di farne di più, anche se raggiungere Bearzot e Pozzo mi sembra abbastanza lunga. Vediamo...".