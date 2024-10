Bomber storico di Juventus e River Plate, Davide Trezeguet parla in termini entusiastici del Mondiale per Club 2025, torneo al quale parteciperanno pure le sue due ex squadre: "Credo che sarà un evento fantastico, il pubblico tiferà in maniera emotivamente differente per il proprio club rispetto a quello che succede per le Nazionali - le parole del francese al sito della FIFA -. Ci sono squadre molto interessanti, di continenti differenti, ci sarà la possibilità di conoscere diversi tipi di calcio. C'è grande aspettativa perché è una prima volta; sarà una festa, che è la cosa più importante per i tifosi. Sarà un evento all'altezza delle aspettative, come ogni cosa organizzata dalla FIFA".