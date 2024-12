La FIFA ha dato una prima risposta alla Liga Deportiva Alajuelense in merito al ricorso presentato contro la presenza di due club messicani appartenenti allo stesso gruppo proprietario al prossimo Mondiale per Club. Lo scorso 22 novembre, la federazione internazionale ha notificato alla società costaricana l'avvenuta ricezione del ricorso, precisando tuttavia che la suddetta non diventerà automaticamente parte in causa nel caso si aprisse un procedimento, né le saranno notificate eventuali iniziative della segreteria generale.

La notizia, pubblicata dal quotidiano britannico The Times, non ha colto di sorpresa i Manudos, che cinque giorni dopo hanno presentato una replica sostenendo che la FIFA fosse venuta meno a quanto stabilito precedentemente i casi simili. L'intenzione dell'Alajuelense è quella di arrivare, se necessario, anche al TAS.