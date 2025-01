C'è grande attesa per il primo Mondiale per Club a 32 squadre, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025. La seconda edizione verrà disputata nel 2029 e molto cambierà nell'assetto, soprattutto per i club europei.

A partire dalla stagione 2024/25 la Federcalcio europea si uniforma alle altre Confederazioni e con la nuova stagione calcistica si apre per la UEFA il ciclo quadriennale che porterà alla partecipazione all’edizione 2029 del torneo mondiale.

Cosa accade? Oltre alle prossime quattro vincitrici della Champions League, al Mondiale per Club 2029 parteciperanno le altre 8 migliori squadre sulla base del ranking stilato con i nuovi criteri: 3 punti per ogni successo, 1 punto per ogni pareggio e 3 punti per ogni passaggio del turno. Va ricordato che un Paese può portare massimo due squadre. Ad oggi l'Inter, con il Milan, sarebbe tra le 8 rappresentanti europee al Mondiale per Club 2029.

Liverpool (ENG) – 21 punti

Barcellona (ESP) – 18 punti

Arsenal (ENG) – 16 punti

Inter (ITA) – 16 punti

Atletico Madrid (ESP) – 15 punti

Milan (ITA) – 15 punti

Atalanta (ITA) – 14 punti

Bayer Leverkusen (GER) – 13 punti

Aston Villa (ENG) – 13 punti

Monaco (FRA) – 13 punti

Feyenoord (NED) – 13 punti

Lille (FRA) – 13 punti

Brest (FRA) – 13 punti

Borussia Dortmund (GER) – 12 punti

Bayern Monaco (GER) – 12 punti