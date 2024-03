Con il claim 'Growing Together', ovvero 'Crescere Insieme', la Federcalcio dell'Arabia Saudita ha ufficializzato la sua candidatura all'organizzazione dei Mondiali del 2034. Atto meramente formale, visto che quella del Regno arabo è da tempo l'unica opzione contemplata per il torneo. Nella nota ufficiale sono stati svelati anche il logo della candidatura, il sito web e un cortometraggio che celebra la passione, lo spirito e la diversità del calcio nel Regno. Il presidente della SAFF Yasser Al-Misehal ha dichiarato: “Raccontare la nostra storia calcistica al mondo è di enorme importanza. E crediamo che 'Crescere insieme' sia la descrizione perfetta, ma semplice, del nostro approccio per ospitare il torneo tra 10 anni”.



La candidatura per ospitare una Coppa del Mondo FIFA è stata resa possibile dalla rapida trasformazione in atto nel Paese, ha affermato il capo della SAFF: "Abbiamo fatto progressi senza precedenti sia nel calcio maschile che in quello femminile e la nostra offerta è un invito aperto al mondo a unirsi a noi in questo entusiasmante viaggio. Come abbiamo dimostrato quando abbiamo accolto oltre 100 nazionalità alla Coppa del mondo per club nel 2023 a Jeddah, il futuro è luminoso quando cresciamo insieme”.

The #Saudi2034bid logo



The logo forms the shape of Saudi’s map outline, and ribbons merge to create “34”– the year that Saudi Arabia dreams of hosting the 25th edition of the FIFA World Cup™. #GrowingTogether

