In giornata la Lega Serie A si è riunita in assemblea, con la vicenda del possibile ricorso contro la modifica dello Statuto FIGC tra gli argomenti di discussione. Tenendo conto delle undici lettere arrivate oggi, con le quali più della metà dei club (inclusa l'Inter, RILEGGI QUI) si sono schierati contro il ricorso, non è stato votato nulla. Dopo una discussione tutto sommato pacata - riferisce LaPresse - alla fine si è deciso di aspettare, così come da normativa, che sia il CONI a esprimersi. Un'approvazione appare scontata.