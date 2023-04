Nel suo intervento ai microfoni di Sport Mediaset successivo alla sconfitta contro la Fiorentina, Henrikh Mkhitaryan ha dettato la ricetta per affrontare la Juventus nella semifinale di Coppa Italia di domani: "C'è la rabbia ma deve esserci anche la serenità. Non dobbiamo pensare alle due sconfitte in campionato che abbiamo subito contro la Juve e andare lì come pazzi; dovremo essere sereni e pensare a fare la nostra partita".