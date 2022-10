Rocambolesca gara quella del Franchi di questa sera, dove l'Inter tiene il coltello tra i denti fino all'ultimo respiro e porta a casa una pesantissima vittoria e mette in saccoccia altri tre fondamentali punti. A commentare il 4-3 di Firenze è anche Henrikh Mkhitaryan che a Inter TV parla di partita difficile ma di risultato importante. "Non mi importa come ho fatto il gol, la cosa più importante è che abbiamo vinto e portato a casa i punti. Abbiamo meritato questa vittoria perché abbiamo mostrato che c’era voglia di vincerla. Siamo stati due volte in vantaggio e perso il vantaggio ma abbiamo meritato di vincerla".