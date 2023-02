Intervistato da Inter TV dopo la vittoria per 3-1 contro l’Udinese, in cui è arrivato anche un suo gol, Henrikh Mkhitaryan analizza così il match proiettandosi anche verso i prossimi impegni: “Sono felice per questo gol, non era il primo a San Siro ma il secondo. Contavano comunque i tre punti e siamo molto felici di averli ottenuti".

Adesso c'è il Porto.

"Sappiamo che non sarà una partita facile, analizzeremo ciò che possiamo fare meglio. In queste partite bisogna essere intelligenti anche perché si gioca su andata e ritorno”.