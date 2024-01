Anche Mkhitaryan si presenta a Dazn per commentare la vittoria sul Monza: "Io faccio sempre il massimo, poi decide il mister se farmi giocare o meno, abbiamo una rosa fortissima. Siamo tutti campioni, facciamo sacrifici, lottiamo per la squadra, vogliamo vincere trofei, posso dire che siamo speciali. Non guardo troppo avanti, pensiamo partita dopo partita, ora c'è la semifinale di Supercoppa, poi vogliamo vincere la finale. Quando torneremo dall'Arabia penseremo di nuovo al campionato. Sappiamo che la Juve ci mette pressione ma siamo campioni, si vede in ogni allenamento, non ho mai visto questa qualità in altre squadre e siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e degli obiettivi che vogliamo raggiungere.

Io goco per la squadra, per i miei compagni, per divertirmi e farli divertire, ogni partita per noi è una prova per vincere ed andare avanti".