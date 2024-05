Come si vede da Leicester il calcio italiano? La domanda la pone la Gazzetta dello Sport a Enzo Maresca, appena salito in Premier League con le Foxes. "Riparto dalla finale di Champions dello scorso anno: l'Inter per traiettoria e crescita è una delle più forti d'Europa, anche se quest'anno si è fermata presto - dice l'ex vice di Guardiola -. Per il resto ci sono difficoltà, penso al Napoli, alla Juventus, in parte anche al Milan, e dei grandi meriti: la Fiorentina di Italiano da anni fa benissimo, come l'Atalanta. Gasperini mi piace da morire, sono stato a vederli ad Anfield ed è stato bellissimo: sono andati a Liverpool con la loro idea, senza pensare alla grandezza dell'avversario. L'Atalanta da italiano all'estero per me è motivo di orgoglio".