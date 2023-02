"Sto bene, ho un po’ di dolore. Spero di recuperare per la prossima partita. Oggi era importante per il morale e per prepararci per il Porto positivamente. Siamo contenti della vittoria, è stata difficile ma abbiamo fatto un grande lavoro e non abbiamo mollato". Lo dice Henrikh Mkhitaryan, raggiunto dai microfoni di DAZN per un'analisi di Inter-Udinese.

Si vede che stai bene, serviva un po’ di continuità.

"Mi serviva segnare e l’ho fatto, spero di continuare così. Se il mister mi fa giocare gioco, se no aiuto i miei compagni dalla panchina per raggiungere i nostri obiettivi".