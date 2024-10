Mkhitaryan ha parlato a DAZN dopo il successo dell'Olimpico: "Era importante vincere, ci aiutiamo sul campo e proviamo sempre a fare il meglio per portare a casa i 3 punti. Infortuni? Mi dispiace, abbiamo perso due giocatori molto importanti, spero nulla di grave. Ci aspettano gare difficili, ma siamo abituati, come abbiamo dimostrato l'anno scorso. Saremo pronti mentalmente e fisicamente per vincere queste sei partite. Io regista senza Calha? Non importa dove giocherò, il mister deciderà. Non era semplice riorganizzarsi oggi, abbiamo fatto del nostro meglio. Barella come play, Frattesi entrato senza un grande riscaldamento: abbiamo fatto bene in mezzo. Ci siamo dati una grande mano. Nelle prossime gare sentiremo la mancanza di Calha".