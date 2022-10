Nelle ultime ore, è stata data la notizia della scelta di Letizia Moratti come nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026: l'ex sindaco di Milano e vicepresidente della Regione Lombardia sarebbe il nome indicato per prendere il posto di Vincenzo Novari dopo che nelle ultime ore erano circolati anche i nomi di Alessandro Antonello e Beppe Marotta per ricoprire questo incarico. Ma dal proprio profilo Twitter, il sindaco Beppe Sala va al contrattacco smentendo la notizia: "Leggo che Letizia Moratti sarebbe stata scelta come nuovo AD di Milano-Cortina. Non mi risulta. E in ogni caso, non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia. Ogni altra parola è inutile".