Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a DAZN della tematica stadio: "Abbiamo fatto passi avanti, presentato domanda di variante al comune di San Donato, tutto procede per il meglio anche se la prudenza non è mai troppa. Ancora una porta aperta per San Siro, il capitolo non è completamente chiuso, anche se stiamo andando a tutta velocità su San Donato".