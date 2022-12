Intervistato da Alberto Brandi per il format di Sportmediaset 'I Re del Calcio', Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rivissuto il momento di gioia provato appena dopo il gol del sorpasso firmato da Olivier Giroud nel derby vinto in rimonta sull'Inter lo scorso 5 febbraio: "Sembravo un po' Carletto Mazzone (in Brescia-Atalanta 3-3, ndr), il passo è quello - le sue parole -. Noi siamo partiti all'inizio della stagione scorsa con l'idea di vincere il campionato; siamo arrivato al derby a- 7, sotto nel punteggio, vincerlo con questo carattere ci ha fatto capire fosse un momento importante per la stagione".