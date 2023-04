Stefano Pioli, allenatore del Milan, arrivato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Roma sottolinea quello che sarà il calendario della sua squadra fino alla fine: "Il sogno della Champions ora lo mettiamo in un cassetto e lo tireremo fuori al momento opportuno. Sono poche partite, dobbiamo pensare una gara alla volta. Giocheremo sette partite in 21 giorni tra campionato e Champions, questa settimana è iniziata benino ma non benissimo ma ora avremo Cremonese, Lazio, Spezia, Sampdoria, Juventus. Le difficoltà le stanno avendo tutti, specie le squadre che sono impegnate in Europa.

Noi dobbiamo accelerare di più in campionato se vogliamo entrare tra le prime quattro, se no diventa rischioso".