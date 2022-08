Stefano Pioli mostra fiducia nei mezzi del suo Milan. Parlando ai microfoni di DAZN nel servizio dedicato al ritiro dei campioni d'Italia, il tecnico rossonero fa capire a tifosi e avversari che la sua squadra è soltanto all'inizio: " Sono convinto che questo sia un ciclo che è appena cominciato e non che sta per finire. Paradossalmente noi invece abbiamo finalmente capito il nostro valore, abbiamo capito quanto sia importante prepararsi bene, quanto sia difficile vincere, cosa serve per rimanere ai massimi livelli. Anche dopo aver vinto lo Scudetto ho ricevuto tante telefonate, persone che mi hanno detto: 'Attenzione adesso perché i ragazzi potrebbero montarsi la testa o trovare più superficialità e meno attenzione, meno cura'. Ma io vedo i ragazzi ancora più pronti, ancora più preparati ancora con più cura verso i dettagli".

Pioli spiega anche come nell'exploit della scorsa stagione sia stato importante anche il fattore psicologico: "All’esterno, nessuno aveva una buona considerazione del Milan e abbiamo usato questa cosa come motivazione. Si diceva sempre che al Milan mancasse qualcosa ed io l’ho usato come stimolo per i ragazzi". Qual è stato il momento decisivo? "Il derby di ritorno. Se fosse finita con la vittoria degli avversari andare a 10 punti sarebbe stato molto difficile, invece addirittura riuscire a ribaltare la partita ci ha consentito di stare lì vicino in classifica e soprattutto dal punto di vista morale ci ha dato quell’iniezione di fiducia e di entusiasmo di cui metà squadra aveva bisogno e da lì abbiamo fatto un girone di ritorno di altissimo livello".