Alvaro Morata ha messo nel mirino il derby del 22 settembre con l'Inter. L'attaccante spagnolo ha rimediato un infortunio dopo il suo esordio con il Milan e ha saltato gli ultimi impegni dei rossoneri. A San Siro però contro l'Inter ci sarà.

"Non vedo l'ora di giocare il derby - le sue parole a Sky Sport -. Posso finalmente dirlo: sono venuto a San Siro diverse volte da tifoso, con cappellino e occhiali scuri, e nessuno si è accorto di me. Volevo vivere l'atmosfera, e anche da fuori capisci quanto questa partita sia importante. Non vedo l'ora di segnare in un derby e di vincerlo, per rendere orgogliosi i tifosi del Milan. L'Inter è una squadra molto competitiva, ha grande qualità. In un derby devi giocare con il cuore. Puoi anche sbagliare un passaggio o un'occasione, ma quello che non può mancare è la voglia di lottare e dare tutto in campo. La fame di vincere è fondamentale, e questo non si può sbagliare in una partita così importante".