Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport dopo aver preso parte all'evento dei Globe Soccer Awards che si è tenuto a Dubai. Il Napoli ha messo in ombra tutto quello che hanno fatto le altre squadre perché noi avendo solamente due punti in meno dell’anno scorso e passato comunque il girone di Champions League ci troviamo ad avere 8 punti di distacco con una squadra che ha fatto sinceramente una prima parte di stagione incredibile - le sue parole -. Grande merito a loro, sappiamo che non possiamo mollare. Ci saremo fino alla fine e vedremo: tutto è nelle loro mani e questo è un grande vantaggio, ma il campionato è molto lungo”.