Nelle ultime ore la Prefettura di Milano ha diramato un comunicato ufficiale in vista del match tra Inter e Sampdoria, ma con dei riferimenti anche sull'ipotesi della possibile festa Scudetto del Milan nel capoluogo lombardo. In uno stralcio del comunto si legge infatti che «è stato comunicato che in caso di vittoria della squadra del Milan, la compagine rossonera starebbe organizzando i festeggiamenti ufficiali nella giornata del 23 maggio (lunedì, ndr), a partire dal pomeriggio, nel centro cittadino».

«In caso di vittoria del campionato da parte del Milan», scrive la Prefettura, il divieto di vendita di alcolici sarà in vigore anche «dalle ore 14.00 del 23 maggio 2022 alle ore 2.00 del 24 maggio 2022, nella Zona Centro, delimitata come segue:

Piazza San Babila;

Piazza Duomo;

Piazza Cordusio;

Largo Cairoli;

Largo Beltrami;