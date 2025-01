Il derby di domenica sera tra Milan e Inter sarà diretto quindi da Daniele Chiffi, 40enne direttore di gara della sezione di Padova, che dirigerà i nerazzurri per la seconda volta in questa stagione in campionato. Il primo precedente è dolce da ricordare: Chiffi arbitrò infatti il match dell'Olimpico che la squadra di Simone Inzaghi vinse in maniera roboante con un perentorio 6-0 contro la Lazio.

Sono 15 i precedenti assoluti di Chiffi con l'Inter, che vanta un bilancio di nove vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. In mezzo, anche la gara di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta dello scorso 2 gennaio vinta per 2-0.