Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato così a DAZN dopo il pari a reti bianche contro la Juventus: "E' stata una partita molto tattica. La squadra ha avuto troppo rispetto della Juve e la Juve troppo rispetto di noi. Sappiamo che la Juve difende molto bene, non è facile avere opportunità contro di loro e quelle cha abbiamo avuto per attaccare non le abbiamo sfruttate bene. Potevamo fare qualcosa in più offensivamente, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e non abbiamo mai rischiato. Non è facile contro la Juve, hanno fatto quattro gol qui all'Inter, ma quando abbiamo la possibilità dobbiamo fare meglio nelle ultime decisioni", ha detto il tecnico portoghese, che ha ribadito: "Scudetto, ci credo ancora".