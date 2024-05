Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato nel corso del Qatar Economic Forum spiegando qual è il modello di gestione del club rossonero. Che ha un vettore importante nella tifoseria: "Il nostro partner a Milano sono i tifosi. Io li prendo molto sul serio: nel calcio italiano devi prenderli molto sul serio e io lo faccio. Devi avere un equilibrio. I tifosi ovviamente vogliono vincere sempre, ma l'ironia nello sport è che se vinci ogni anno rendi la competizione meno interessante. L’imprevedibilità dell’elemento umano è ciò che rende queste cose così preziose, ma vuoi sempre competere per il campionato e arrivare il più lontano possibile nella competizione".

E come si può ottenere questo obiettivo? "Bilanciando la natura a breve termine di vincere ogni anno con la sostenibilità e la coerenza a lungo termine di ridurre l’ampiezza e la volatilità di tale performance. La generazione di flussi di cassa è positiva, non negativa. Reinvesti il ​​flusso di cassa per migliorare la squadra e vincere, è un circolo virtuoso. La cosa migliore che possiamo fare per amministrare questa risorsa per l’Italia e per i tifosi è assicurarci di prepararla per un successo a lungo termine. Ovviamente vogliamo vincere ogni anno".