Intervistato da Sky Sport in quel di Istanbul, sede della finale di Champions League, Predrag Mijatovic dà una spinta all'Inter, la squadra che sulla carta parte svantaggiata per la vittoria finale rispetto al Manchester City: "L'Inter deve avere fiducia, ha una grande opportunità stasera - le parole dell'ex Real Madrid -. Deve giocare come se fossero gli ultimi 90' della vita. Ovvio che il City sia favorito, ma non si può mai dire in una finale.

C'è speranza. Le squadre - ha chiosato - hanno grandi attaccanti, ma il centrocampo sarà importante. A me è sempre piaciuto giocare da favorito, se stai bene fisicamente è un vantaggio. L'Inter oggi gioca da sfavorito, ma merita rispetto".