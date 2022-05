Reduce dall'ospitata ad Appiano Gentile, Alessandro Michieletto, faro del Trentino Volley, racconta la sua passione per l'Inter per il Matchday Programme della finale di Coppa Italia contro la Juventus: "Sono interista fin da bambino, mio nonno mi regalava una maglia nerazzurra dietro l'altra. Quando avevo nove anni ho assistito alla vittoria del Triplete e l'anno successivo sono andato a San Siro per la prima volta. Indimenticabile, un'atmosfera unica. Soffro quando gioco se in contemporanea con l'Inter. La prima cosa che faccio dopo che finisco la partita è controllare il risultato dei ragazzi".