Michele Mozzati, creatore di Zelig assieme a Gino Vignali, è notoriamente un tifoso interista. Alla Gazzetta dello Sport parla anche della passione per il Fantacalcio.

L’ha mai vinto?

"Sì, stupendo. Ma sono anche retrocesso... Un’onta incredibile".

E chi glielo ha fatto vincere?

"Ricordo bene un’edizione con Eto’o. Un colpo storico. Non segnava valanghe di gol, ma il rendimento era importante. Avere tre quattro nerazzurri è fondamentale per chi è così tifoso".

Oggi com’è la situazione?

"Dissi che Thuram non l’avrei mai comprato. Invece chi lo ha preso ha fatto un grande affare. Parto da Lautaro che ovviamente costa caro e ti mangia parte del budget. E poi Barella perché ti fa prendere punti pesanti è chi fa gol e assist non da attaccante. Lui fa tutti e due anche se devi considerare il mezzo punto in meno perché il giallo purtroppo lo becca".

Delle altre squadre?

"Spiace dirlo... ma Leao è un buon acquisto. Non è un cannoniere, ma quando va forte prende voti altissimi. Chiaro, qualche 5 lo becca. Non prenderei mai uno juventino, quello proprio no".