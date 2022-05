Tifoso del Paris Saint-Germain e grande ammiratore di Kylian Mbappé, Dominique Meyer, 66enne francese sovrintendente del Teatro alla Scala dalla primavera 2020, non ha ancora deciso per che squadra di Milano prova più simpatia tra Inter e Milan, squadre che si contenderanno lo scudetto all'ultima giornata dopo essere state le principali protagonista del campionato: "Sto dalla parte del bel gioco e devo dire che in questa stagione sia il Milan sia l’Inter hanno giocato molto bene - dice a Gazzetta.it -. Diciamo che per il momento ho scelto un solo colore: il nero… Devo ancora decidere se mettergli vicino il rosso o l’azzurro. Mi piacerebbe essere a San Siro o almeno seguire le partite in diretta tv, ma domenica abbiamo il “Ballo in Maschera” e una recita di Sylvia e io amo seguire i nostri spettacoli. Penso che gli chef debbano stare nella loro cucina...".