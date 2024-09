Il magazine della Gazzetta dello Sport 'SportWeek' ha messo a confronto i due speaker di Inter e Milan alla vigilia del derby. La voce della San Siro nerazzurra Mirko Mengozzi, a tu per tu con il suo alter ego milanista Germano 'Gegio' Lanzoni (il celeberrimo 'Milanese Imbruttito'), racconta cosa provoca in lui la stracittadina milanese: "Che bella la settimana del derby, le discussioni al bar, gli interisti che ti salutano, già a pensarci viene la sudarella alle mani, ma quella bella, quella per cui pensi: dài, andiamo".

Mengozzi ricorda anche una topica che lo ha visto protagonista proprio in un derby, nello specifico quello del 2019-2020 vinto per 4-2 dai nerazzurri di Antonio Conte: "La mia postazione, durante la partita, è dalla parte opposta rispetto alla Nord, quindi molte volte non si capisce tutto di un gol segnato nell’altra porta. Quel giorno segna l’Inter e io inizio a chiedere: chi ha fatto gol? 'Lukaku'. Ma sei sicuro? 'Sì, Lukaku'. Sicuro sicuro? 'Sì' C’è anche un video dove mi si vede chiederlo 4 o 5 volte. Invece aveva fatto gol Matias Vecino...".