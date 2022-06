Intervenuto durante l'edizione 2022 del Forum Europeo Digitale in corso a Lucca, Mario Mella, Technology Director Italy per conto di DAZN, traccia un bilancio dei primi quattro anni della piattaforma nel campionato italiano: "E’ stata una sfida importante quella di DAZN con poco tempo a disposizione. Abbiamo lanciato un servizio molto importante nei numeri. Non solo 380 partite in diretta sulla rete internet, ma anche ore di contenuti trasmessi e centinaia di ore tra studi e stadio". Il tutto "con una presenza social maggiore per mantenere un engagement elevato. Ci sono stati elementi di differenziazione rispetto al passato con DAZN, grazie all’utilizzo massivo di tecnologie innovative per trasmettere in diretta e con potenzialità enormi, come l’interattività, su cui faremo leva per il futuro".