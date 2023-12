Ibrahima Mbaye, difensore ex Inter, vive una situazione particolare: ha perso lo status di calciatore comunitario, si allena alla Reggiana ma non può giocare. "È una situazione particolare, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. E adesso devo aspettare per tornare a giocare in Italia - dice a Tuttomercatoweb.com - È difficile, davvero. Spero di poter dare il mio contributo a questa squadra non appena mi sarà consentito".

Per la corsa scudetto, Mbaye non si sbilancia. “Oggi Inter e Juve sono le due squadre che stanno facendo meglio. Ma i conti si faranno a marzo”.