Intervistato dal quotidiano Il Giornale, Sandro Mazzola ha mandato un messaggio all'Inter in vista del match contro la Juventus: "Pregi e difetti? La Juve ha tutti difetti... Scherzo, è una squadra forte. E credo che saranno belli tosti, il ritiro è servito. L'Inter mi piace. Ma occorrerebbe mettere a posto qualcosa sugli esterni. Forse con qualcuno di più veloce". Mazzola ha anche espresso la sua amarezza per i fatti della scorsa settimana in Curva Nord: "Mi ha fatto male, mi è mancato il fiato. Ai miei tempi il tifo organizzato non aveva questo potere".