La polizia, coordinata dalla Procura di Catania, ha realizzato oggi la più vasta operazione anti-pirateria condotta tra Italia ed Europa, smantellando la più diffusa organizzazione transnazionale, che raggiungeva oltre 22 milioni di utenti.

Oltre 270 operatori della Polizia Postale hanno effettuato 89 perquisizioni in 15 regioni italiane, come riporta il Corriere della Sera. Grazie alla collaborazione con le forze di polizia straniera sono state condotte altre 14 perquisizioni tra Regno Unito, Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, nei confronti di 102 persone. Undici le ordinanze di custodia cautelare in Croazia nei confronti di altrettanti indagati.