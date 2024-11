L'ex stella dell'Inter Lothar Matthäus vede una contraddizione tra le grandi ambizioni dell'RB Lipsia e l'attuale politica di trasferimento. Dagli studi di Sky Sports Deutschland, Matthäus critica la politica del club che ambisce a grandi traguardi ma poi si priva di elementi come Josko Gvardiol, Christopher Nkunku, Dani Olmo e Dominik Szoboszlai. "Se ho l'ambizione di arrivare al vertice, non posso vendere i due migliori giocatori per 80, 90, 70 milioni ogni anno".

Matthäus prosegue: "Se avessi mantenuto i giocatori, avrei anche potuto pensare di vincere la Champions. Ma non hai mantenuto i quattro o cinque giocatori che hanno fatto la grande differenza. In futuro, se vuole vincere il titolo, il Lipsia deve mantenere le sue stelle e allo stesso tempo continuare ad attirare talenti giovani e promettenti. Ma, per fare un esempio, con il solo Xavi Simons non si vince lla Champions League, perché deve ancora gestirsi da solo".