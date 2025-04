Cuore metà nerazzurro e metà rossobianco quello di Lothar Matthäus, doppio ex della sfida di questa sera all'Allianz Arena di Monaco, dove si incroceranno le sue due ex squadre per la gara d'andata di Champions League tra Bayern Monaco e Inter: "Due squadre che conosco molto bene, ma io ho un solo cuore ed è a metà nerazzurro e a metà rossobianco".

Come si contiene il Bayern?

"La forza del Bayern è sicuramente davanti per l’aggressività e velocità che hanno. L’Inter deve cercare di non perdere il pallone in fase difensiva, meglio piuttosto lanciare lungo".

Il Bayern invece cosa teme dell’Inter?

"La stabilità che hanno da quando c’è Inzaghi: sono solidi in difesa e sono la squadra con l’attacco migliore. Sono una squadra difficile con una qualità alta in tutti i momenti della partita".

C’è un giocatore che ti rappresenta?

"Barella è un giocatore che gioca nei sedici metri, io ho fatto più reti di lui ma l’ho visto qualche settimana fa con l’Italia contro la Germania e mi ha ricordato me trent’anni fa".

Su Bisseck:

"Yann ha potenziale anche per la Nazionale tedesca, ma è giovane e credo possa essere il futuro dell'Inter".